Der Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Wittenberg scheint fürs Erste unter Kontrolle zu sein. Nachdem am Wochenende in einem Betrieb in Gaditz bei Kemberg alle gut 30.000 Hühner und Hähne getötet werden mussten, ist nach Angaben der Kreisverwaltung bislang kein weiterer Fall von Geflügelpest gemeldet worden. Eine Spezialfirma hatte am Samstagmorgen mit der Tötung der rund 30.000 Tiere begonnen.

Ställe nach Ausbruch von Geflügelpest desinfiziert

Wie die Kreisverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT am Montag weiter mitteilte, wurden alle Ställe komplett desinfiziert. Aus Sicherheitsgründen müssen in einem Umkreis von zehn Kilometern alle Geflügelbesitzer ihre Tiere in den kommenden 30 Tagen in Ställen halten – vorausgesetzt, es kommt kein weiterer Fall der Tierseuche dazu. Nach Angaben von Landrat Christian Tylsch (CDU) sind etwa 40 überwiegend private Halter betroffen. Eine Liste der Orte mit Stallpflicht hat der Landkreis Wittenberg auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Geflügelpest: Keine Gesundheitsgefahr für Menschen

Das betroffene Unternehmen selbst, die Wimex Agrarprodukte Import und Export GmbH, teilte am Freitagnachmittag mit, man sei sich seiner großen Verantwortung gegenüber den Verbrauchern und den Menschen in der Region bewusst. Jeder weitere Schritt erfolge in enger Abstimmung mit den Behörden.

Bildrechte: Colourbox.de/Heiko Kueverling

Für den Menschen bestehe keine Gesundheitsgefahr. Nach Angaben des Landkreises sind auch Eier für den menschlichen Verzehr ungefährlich.

Der Betrieb war nach eigenen Angaben am Donnerstag aufmerksam geworden, als es "auffällig viele Tierverluste" gegeben habe. Der Verdacht wurde laut Landratsamt zunächst vom Landesamt für Verbraucherschutz in Stendal, dann auch vom Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts bestätigt.

Hoch ansteckende Viruserkrankung