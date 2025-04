Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Hühnerfarm im Landkreis Wittenberg Ende März ist die Stallpflicht wieder aufgehoben. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte , dürfen Hühner, Enten und Gänse nun wieder ins Freie.

Ende März war in einer Hühnerfarm in Gaditz bei Kemberg die Geflügelpest ausgebrochen. Laut Alexander Baumbach vom Landratsamt ist weiter unklar, wie das hochansteckende Virus übertragen wurde. Daraufhin mussten 30.000 Hühner getötet werden. Die getöteten Tiere wurden laut Kreisverwaltung in Spezialcontainern in eine Tierkörperbeseitigungsanlage bei Genthin gebracht. Anschließend seien die Ställe desinfiziert worden.