Im Landkreis Wittenberg soll die Geflügelpest ausgebrochen sein. Wie die Kreisverwaltung am Freitag erklärte, gibt es in einem Betrieb den amtlichen Verdacht auf die Tierseuche. Weitere Informationen wurden nicht mitgeteilt. Einzelheiten sollen um 14 Uhr in einer Pressekonferenz in Wittenberg verkündet werden.