In Gaditz bei Kemberg im Landkreis Wittenberg gibt es einen Verdacht auf Geflügelpest. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, ist eine Hühnerfarm betroffen. Dort seien am Donnerstag auffällig viele Tiere verendet. Eine Tierarzt-Praxis habe dann Proben genommen und an ein spezialisiertes Labor weitergeleitet. Danach sei der Verdachtsfall amtlich bestätigt worden. Dass es sich tatsächlich um die Krankheit handelt, muss demnach noch vom Friedrich-Loeffler-Institut bei Greifswald bestätigt werden.