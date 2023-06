Auf den ersten Blick ist Jakob Jansen-Rosseck aus Gräfenhainichen ein ganz normaler Zwölfjähriger. Im schwarzen T-Shirt und einer kurzen Sporthose kommt er gerade von der Geburtstagsparty eines Freundes. "War cool" sagt er, fährt sich einmal durch die Strubbelfrisur und dann geht es los. Auf die Frage, welche seine Lieblingsfächer in der Schule sind, rattert Jakob den halben Stundenplan runter. Kunst mag er nicht, schiebt er dann hinterher, aber Bücher und Comics, die liebt er, wie man auch am prall gefüllten Bücherregal im Kinderzimmer sieht.

Ein Handgriff und Jakob zieht aus diesem Regal ein besonderes Buch heraus: Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär von Walter Moers – Jakobs Lieblingsbuch. "Es geht darum, dass ein kleiner Blaubär durch 13 und ein halbes Leben immer weiter erwachsen wird und Abenteuer erlebt. Und ich finde es schön, dass es so viel ist, dass du eigentlich gar nicht alles wissen kannst, du immer an den Stellen nachlesen muss, wenn du was vergessen hast."

Eintauchen in eigene Welten

Ein Buch zum Immer-wieder-Lesen. Und das macht Jakob mit sehr vielen Büchern. Er liest sie immer wieder. "Ich finde es cool am Lesen, dass man da in seine eigenen Welten eintauchen kann. Und da werden mich jetzt ein paar Leute auslachen, aber du kannst dir zu den Figuren Hintergrundgeschichten ausdenken, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber da eröffnen sich so viele Möglichkeiten." Mit Comics hat Jakob das Lesen gelernt. Noch heute mag er zum Beispiel "Die Peanuts". Bildrechte: MDR/ Jana Müller

Am liebsten zieht sich Jakob zum Lesen in den Wintergarten zurück, lümmelt sich in den gelben Ohrensessel, der dort steht. Ein Buch auf dem Schoss und den Blick raus auf den Hof, wo die Schwalben hin und her fliegen – stundenlang könnte der Sechstklässler dort sitzen. Doch so viel Zeit bleibt meistens nicht. Denn das Lesen ist nicht Jakobs einzige Leidenschaft.

Fußballer in DFB-Auswahl