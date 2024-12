Am Chemiepark Piesteritz in Wittenberg soll eines der größten Wasserstoffprojekte Deutschlands entstehen. Das Leipziger Energieunternehmen VNG teilte mit, dass hier ein Elektrolyseur zur Herstellung von grünem Wasserstoff gebaut werden soll. Er soll demnach eine Kapazität von bis zu 500 Megawatt haben. Derzeit sind unter anderem in Lingen und Emden in Niedersachsen Elektrolyseure mit einer Kapazität von 200 und 280 Megawatt geplant.