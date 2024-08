Wegen Mindestschülerzahlen Droht Sachsen-Anhalts Grundschulen eine Schließungswelle?

02. August 2024, 18:46 Uhr

Sachsen-Anhalts Bildungsministerium plant, dass in neu eingerichteten Schulklassen in Zukunft mindestens 25 Schüler sitzen sollen, in ländlichen Gebieten 20. Damit wären viele Grundschulen außerhalb von Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau in ihrer Existenz bedroht. Zunehmend verunsichert und besorgt fallen die Reaktionen von Bürgermeistern aus.