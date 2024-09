Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat einen neuen Abschnitt des Lutherwegs in der Nähe von Bad Schmiedeberg in der Dübener Heide eröffnet. Am Montag schraubte er an zwei Stellen Hinweisschilder für Wanderinnen und Wanderer an. Damit wachsen die bislang getrennten Wanderwege in Sachsen-Anhalt und Brandenburg zusammen.