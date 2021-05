In Sachsen-Anhalt verkehren 13 Fähren: Elfmal wird die Elbe, zweimal die Saale überquert. Viele Auto-und LKW-Fahrer sind auf die Fähren angewiesen, weil Brücken fehlen und sonst lange Umwege in Kauf genommen werden müssen. Doch wegen der Corona-Krise bleiben in manchen Orten jetzt Fähren an Land. Während man beispielsweise in Rogätz und Breitenhagen, in Barby, Prettin und Arneburg übersetzt, sind in Elster, Coswig und Pretzsch weiterhin keine Überfahrten möglich.