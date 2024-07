"Aktenzeichen XY" Neue Hinweise zum Toten in der Kiste aus Vockerode

Acht Jahre nach dem Fund einer Leiche in einer Kiste in der Elbe bei Vockerode haben die Ermittler neue Hoffnungen, das Tötungsverbrechen doch noch aufzuklären. Am Mittwoch wurde der Fall in der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ungelöst" ausgestrahlt. Danach sind einige Hinweise eingegangen.