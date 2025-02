"Die Systeme werden an drei Standorten aufgestellt, der erste davon ist – wahrscheinlich geht es noch in diesem Jahr los – in der Annaburger Heide", so Faber. Das Raketenabwehrsystem Arrow 3 bietet laut Faber Schutz vor Angriffen mit Raketen, die in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern ihr Ziel ansteuern. "Für den Schutz unserer Bevölkerung und der kritischen Infrastruktur ist das System mit dem Flugkörper Arrow 3 unverzichtbar", sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.