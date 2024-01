Bildrechte: dpa

Feuerwehreinsatz Jessen: Brand in Lagerhalle – Hoher Schaden

16. Januar 2024, 08:20 Uhr

Eine Lagerhalle mit Traktoren, Tierfutter und Stroh in Jessen ist in der Nacht zu Dienstag in Brand geraten. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen.