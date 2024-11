Millionenschaden Lagerhallenbrand in Jessen: Urteil im Brandstiftungs-Prozess erwartet

20. November 2024, 05:23 Uhr

Am Landgericht Dessau-Roßlau wird am Donnerstag das Urteil gegen einen mutmaßlichen Brandstifter erwartet. Dem Mann wird vorgeworfen, Lagerhallen in Jessen angezündet und damit einen Millionenschaden verursacht zu haben. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.