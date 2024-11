Im Prozess um mehrere Brandstiftungen mit Millionenschaden ist am Mittwoch am Landgericht Dessau das Urteil gesprochen worden. Wie das Gericht mitteilte, wurde der angeklagte Jäger in drei Fällen schuldig gesprochen und muss für vier Jahre ins Gefängnis. Zudem muss er 9.600 Euro Schadensersatz an das geschädigte Unternehmen zahlen.