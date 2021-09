Wahl am Sonntag Michael Jahn von der SPD bleibt Bürgermeister von Jessen

Der neue ist der alte Bürgermeister: In Jessen hat Amtsinhaber Michael Jahn (SPD) seinen Posten deutlich verteidigt. Der 59-Jährige ist seit 2015 hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt im Landkreis Wittenberg. Am Sonntag errang er 54,8 Prozent der Stimmen und konnte so mit absoluter Mehrheit seine Mitbewerber deutlich distanzieren. Am 1. Januar 2022 tritt er seine zweite Amtszeit an.