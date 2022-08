#MDRklärt So viel Geld investieren Firmen in Standorte in Sachsen-Anhalt

Magdeburg wird Standort der neuen Giga-Fabrik von Intel. Mit 17 Milliarden Euro ist das die bislang größte Investition in Sachsen-Anhalt. Wie viel Geld andere große Firmen ins Land investiert haben, zeigt #MDRklärt.