In Jessen im Landkreis Wittenberg haben unbekannte Täter in großem Stil Mais gestohlen. Nach Angaben der Polizei entwendeten sie das Saatgut in der Zeit von Samstag bis Montag vom verschlossenen Gelände eines Agrarhandels. Die Beute wog den Angaben zufolge insgesamt 14 Tonnen.