Seit vier Jahren wird juristisch über eine judenfeindliche Darstellung an der Wittenberger Stadtkirche gestritten. Nun prüft der BGH den Fall – und will im Juni entscheiden.

Ein jüdischer Kläger sieht in dem Relief die Ehre der Juden verletzt und will, dass es verschwindet. Die Vorinstanzen sahen das anders.

Darstellungen dieser Art gibt es deutschlandweit. Vielerorts bemüht sich die Kirche um Aufklärung.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt sich seit Montag mit dem Schmährelief in Wittenberg, das als "Judensau" bezeichnet wird. Ein Kläger will erreichen, dass die antijüdische Darstellung entfernt wird.

"In Stein gemeißelter Antisemitismus"

Der BGH in Karlsruhe verhandelt unter dem Vorsitzenden Richter Stephan Seiters (Bildmitte) zum "Judensau"-Relief in Wittenberg. Bildrechte: dpa Der Vorsitzende Richter Stephan Seiters stellte am Montag klar, dass das Relief für sich betrachtet "in Stein gemeißelter Antisemitismus" sei. Allerdings ist das Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert inzwischen um eine Bodenplatte und einen Aufsteller ergänzt, um die Darstellung einzuordnen. Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet die "Wittenberger Sau" als "ein schwieriges Erbe, aber ebenso als Dokument der Zeitgeschichte."

Mit einer Entscheidung des BGH wird nun am 14. Juni gerechnet. Zuvor wolle der sechste Zivilsenat den Fall in den kommenden Wochen gründlich prüfen, so der Vorsitzende Richter Seiters.

Kläger will "ganzen juristischen Weg ausschöpfen"

Der Kläger Michael Dietrich Düllmann sagte, er wolle nicht aufgeben: "Ich werde den ganzen juristischen Weg ausschöpfen." Im Zweifel wolle er seine Klage am Bundesverfassungsgericht und schließlich am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorstellen. Düllmann ist nach eigenen Angaben 1978 zum Judentum konvertiert.

Düllmann kommt aus Bonn. Er hatte vor einigen Jahren an Demonstrationen gegen das Relief teilgenommen, nachdem er einen Artikel über die Plastik gesehen hatte. Einen juristischen Hintergrund hat er nicht.

Vorinstanzen sahen keine Ehrverletzung