Der Mann, der ursprünglich gegen das Relief geklagt hatte, hat indes Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch. Diesen Schritt hatte Kläger Michael Dietrich Düllmann nach seiner Niederlage am Bundesgerichtshof (BGH) bereits angekündigt. Seine Anwälte fordern im Beschwerdeschreiben, dass das BGH-Urteil aufgehoben und der Fall an den BGH zurückverwiesen werde.

Schmähplastik hätte dort bleiben können

Juristisch betrachtet hatte die Wittenberger Stadtkirchengemeinde seit dem jüngsten Urteil des BGH keinerlei Druck mehr. Die Plastik hätte demnach an der Stadtkirchenfassade bleiben können.

Doch weil in Wittenberg inzwischen eine öffentliche Debatte zur sogenannten "Judensau" an Luthers Predigtkirche in Gang gekommen ist, hatte die Stadtkirchengemeinde bereits vor zwei Jahren einen solchen Expertenrat erbeten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Gemeinde dieser Empfehlung auch folgen wird.