Das antisemitische Relief an der Fassade der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg hat internationale Reaktionen ausgelöst. Mehr als 50 Wissenschaftler israelischer Universitäten, darunter zahlreiche Kunst- und Kulturhistoriker, haben sich gegen eine Abnahme ausgesprochen. Am Mittwoch hatte den Wittenberger Gemeindekirchenrat ein auf Englisch verfasster offener Brief erreicht.

Das Sandsteinrelief wurde um 1300 an der Südfassade der Stadtkirche angebracht. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen sich Menschen laben, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After. Schweine gelten im Judentum als unrein. Ähnliche Reliefs finden sich auch am oder im Kölner und Regensburger Dom und am Dom in Brandenburg.