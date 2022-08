In Wittenberg ist das künftige Schicksal eines antisemitischen Reliefs an der Stadtkirche weiter nicht geklärt. Der Gemeindekirchenrat hat am Dienstagabend noch keine Entscheidung zum Verbleib der Schmähplastik getroffen. Der Vorsitzende des Rats, Jörg Bielig, sagte, es habe ein erster Meinungsaustausch nach der Empfehlung des Expertenbeirats Ende Juli stattgefunden. Demnach sollte das Relief abgenommen und künftig in einem geschützten Raum gezeigt werden. Eine Festlegung des Gemeindekirchenrats auf eine Empfehlung habe es bisher nicht gegeben, erklärte Bielig.