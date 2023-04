"Stätte der Mahnung" Neue Infotafel für judenfeindliches Relief an der Stadtkirche Wittenberg

Die Gemeinde der Stadtkirche Wittenberg hatte im Oktober beschlossen, dass die umstrittene "Judensau"-Plastik an der Kirchenfassade bleiben soll – aber einen neuen Kontext bekommt. Dieser ist nun präsentiert worden. In der Kirche informiert die Gemeinde über Judenfeindlichkeit im Christentum, an der Fassade bittet sie auf einer neuen Infotafel um Vergebung.