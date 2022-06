Ein bewaffneter 16-Jähriger soll am Dienstag in Wittenberg ein Geschäft überfallen, die Herausgabe von Geld gefordert und später nach einer Verfolgungsjagd Polizisten mit einem "pistolenähnlichen" Gegenstand bedroht haben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach eigenen Angaben nun wegen des Verdachts eines schweren Raubs.

In Wittenberg sind eine Ladenkundin, Passanten und Polizeieinsatzkräfte von einem Jugendlichen bedroht und teilweise auch verletzt worden. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Laut Polizei hatte der mutmaßliche Täter gegen 10:50 Uhr einen Laden in der Wittenberger Zimmermannstraße betreten. Dort soll er eine Mitarbeiterin unter Vorhalten eines "messerähnlichen Gegenstandes" bedroht und Bargeld verlangt haben. Zu einer Übergabe sei es jedoch nicht gekommen.



Stattdessen bedrohte der 16-Jährige nach Polizeiangaben eine Kundin und forderte auch von ihr Bargeld. Dabei sei diese leicht an der Hand verletzt worden. In der weiteren Folge habe der Tatverdächtige die Geldbörse der Frau erbeutet, in der sich ein zweistelliger Geldbetrag befunden haben soll. Mit dieser Beute verließ der Jugendliche das Geschäft.