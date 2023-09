Kommentar Kemberger vertrauen Amtsinhaber Seelig – deutliche Niederlage für Lieschke

Bildrechte: André Damm

Amtsinhaber Torsten Seelig (CDU) bleibt Bürgermeister in Kemberg im Landkreis Wittenberg. Er setzte sich gegen einen AfD-Kandidaten durch. Trotz zuletzt teils sehr hohen Umfragewerten für die Partei reicht ein AfD-Parteibuch allein reicht also nicht aus, um Wahlen zu gewinnen. Die Bürgerinnen und Bürger von Kemberg schätzen offenbar, was Seelig bisher in seiner Stadt in seinen bisherigen 14 Jahren als Bürgermeister erreicht hatte, kommentiert MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporter André Damm.