Amtsinhaber Seelig ist seit 14 Jahren Bürgermeister in Kemberg. Natürlich müsse man um die Wähler kämpfen, sagte der CDU-Politiker MDR SACHSEN-ANHALT. Er sei aber in vielen Sachen immer ein bisschen zurückhaltender: "Ich bin jetzt keiner, der losrennt und raushängt, was alles geworden ist. Der Bürger sieht's und wird sich dann auch seine Meinung bilden können." Auf die Unterstützung prominenter CDU-Mitglieder verzichtet Seelig. Das sei aber keine Absicht, so der Amtsinhaber.