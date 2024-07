In Tornau im Landkreis Wittenberg treten am Samstag und Sonntag Kettensägenkünstler gegeneinander an. Beim 23. Holzskulpturenwettbewerb sind 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa am Start, wie Ortsbürgermeister Udo Reiss MDR SACHSEN-ANHALT sagte.