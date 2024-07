Ein Rentner aus dem Landkreis Wittenberg muss wegen schweren Kindesmissbrauchs siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Dessau-Roßlau am Dienstag entschieden. Es sah es als erwiesen an, dass sich der 68-Jährige über Jahre an zwei Mädchen im häuslichen Umfeld vergangen hat.