Eine Ausstellung in Wittenberg zeigt Mütter mit ihren Kindern, fotografiert von Angela Fensch.

Die Fotos entstanden als Langzeit-Projekt, Fensch hat sie 1988, 2004 und 2022 aufgenommen.

Die Bilder zeigen die Persönlichkeiten der Porträtierten, aber auch die Veränderungen in den Jahren.

Bis zum 11. Mai 2025 zeigt die Ausstellung "Angela Fensch: KindFrau" der Cranach-Stiftung in Wittenberg Fotos von Müttern mit ihren Kindern. Aufgenommen wurden dieselben Personen jeweils in den Jahren 1988, 2004 und 2022. In ausgelegten Büchern können neben den Vornamen und dem Aufnahmejahr auch biografische Fragmente zu den Protagonistinnen nachgelesen werden.

Foto-Auftrag eines Schweizer Verlages in die DDR

Es ist faszinierend, welche Wirkmacht die alltäglich anmutenden schwarz-weißen Porträts haben können, zumal die abgebildeten Personen keine Prominenten sind. Im Gegenteil: die Porträt-Trilogie "KindFrau 1988 – 2004 – 2022" der Fotokünstlerin Angela Fensch hat mit dem Auftrag eines Schweizer Verlags begonnen. Das dadurch 1988 entstandene Fotobuch "KindFrau" zeigte Aufnahmen junger Mütter mit ihren Kindern in der DDR: jung, werktätig, unabhängig.

Bildrechte: Angela Fensch

Langzeit-Projekt über 34 Jahre

Trotz der Mauer seien die Frauen 1988 offener und natürlicher gewesen, sagt Fensch, auch wenn es darum ging, sich in ihrer Individualität und ihrer weiblichen Schönheit zu zeigen. Der Künstlerin war es wichtig, sie nicht nur in ihrer üblichen Mutterrolle zu porträtieren, sondern auch als Frau an sich, in erotischer Hinsicht und nackt mit ihren Kindern.

Ausgehend von diesen Aufnahmen entstand dann eine Art Langzeitstudie: 16 Jahre später, also 2004, hat Fensch etliche der Frauen ausfindig gemacht und erneut fotografiert. Auch 2022 gelang es ihr nochmals, viele der ursprünglich über 50 Frauen abzulichten – diesmal als Mütter mit ihren inzwischen erwachsenen Kindern.

Bildrechte: Angela Fensch

Fotos zeigen viel Persönlichkeit

Was vielleicht klingt wie eine Studienreihe, sei in Wirklichkeit kunstvoll inszenierte Fotografie, sagt Jana Seeger von der Cranach-Stiftung Wittenberg. Die 1952 in Schwerin geborene Künstlerin Fensch, die in jungen Jahren selbst als Model gearbeitet hat, habe ihre Protagonistinnen immer an Orten fotografiert, die diese selbst gewählt hätten, mit denen sie sich identifizieren konnten – und damit auch ein Stück Persönlichkeit preisgeben.

Frauen haben sich in den Jahren verändert

Da posiert zum Beispiel "Diana" 1988 nackt mit einem Flügel vor der Brust stehend hinter ihren auf dem Sofa und Boden lümmelnden Kindern – 2004 posieren nun Mutter und Tochter an einem Metallbett auf einer Pferdewiese und 2022 stehen Mutter Tochter und Sohn aufrecht, mit verschränkten Armen, im Wasser, was ein bisschen nach Wildem Westen anmutet.

Bildrechte: Angela Fensch 1988