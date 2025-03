Um die mehr als 160 Gotteshäuser allein im Kirchenkreis Wittenberg mit christlichem Glauben zu füllen, könnten in Zukunft wieder sogenannte Prädikanten die Pfarrarbeit übernehmen. "Die gab es schon zu DDR-Zeiten. Da wurden in berufsbegleitenden Kursen Menschen zugerüstet, den Verkündigungsdienst zu leisten, bis hin zu Taufen, Gottesdienste feiern, auch teilweise die Gemeinde mit zu verwalten." Gewissermaßen Quereinsteiger in der Kirche.

Kirchen in Sachsen-Anhalt verlieren immer mehr Mitglieder 2024 verlor die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, deren Gebiet sich vor allem über Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, knapp 20.800 Mitglieder – im katholischen Bistum Magdeburg waren es 2.100. Die Entwicklung der Vorjahre setzt sich damit fort. Den Rückgang erklären die Kirchen damit, dass einerseits Mitglieder versterben oder austreten und es andererseits an Nachwuchs mangelt. Quelle: Deutsche Presse-Agentur

So ähnlich funktioniert es auch in Zahna-Elster . Judith Kölling hat nicht Theologie , sondern Gemeindepädagogik studiert. Seit fünf Jahren ist sie nun Pfarrerin der Kirchengemeinde Elster/Elbe mit 1.200 Mitgliedern. "Ich kann mir keinen anderen Job vorstellen, er ist wunderbar vielseitig. Ich darf ganz viel mit Menschen zu tun haben und darf qua Amt einen Vertrauensvorschuss genießen." Das sei eine wunderbare Kombination, findet die zweifache Mutter.

Aber es bedarf auch eines straffen Zeitplans. Zu Köllings Pfarrbereich zählen zwölf Kirchen in 18 Orten. "Man muss Abstriche machen, ich kann nicht in allen Kirchen an jedem Sonntag sein, aber wenn was ist, rufen die Leute an und wir finden einen Termin." Mit den Gottesdiensten rotiert die Pfarrerin. "Manchmal kommen dann auch Mitglieder aus anderen Ortsteilen hinzu, dann macht es noch mehr Spaß", sagt die 34-Jährige. Sie sei gespannt, wie lange sich die Tradition der Gottesdienste hält. Wird die Form nicht mehr angenommen, brauchen wir etwas Neues, so Kölling.