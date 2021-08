Strahlende Gesichter am Donnerstag bei den 150 Kindern in der "Villa Sonnenschein" in Wörlitz: Die Kindertagesstätte bekommt offiziell die Auszeichnung als "Kita des Jahres" verliehen. Bei einer Feierstunde im Wörlitzer Eichenkranz überreicht Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) den Kindern Medaillen sowie der Einrichtung eine Plakette. Zudem erhält die Kita 25.000 Euro Preisgeld.