Klage eingereicht Wittenberg: Kita-Streit spitzt sich zu

In Wittenberg hat die Stadtverwaltung die Mietverträge von Kitas in freier Trägerschaft gekündigt. Die Stadt will die Einrichtungen selbst betreiben und so Kosten sparen. Gegen die Kündigungen wehrt sich der jetztige Betreiber der Kitas nun vor Gericht.