Für Antonio Abreu von der Unesco sind das typische Anzeichen dafür, dass der Klimawandel längst begonnen hat. "Das, was jetzt passiert, bestätigt, was wissenschaftliche Modelle schon seit vielen Jahren sagen. Es ist eigentlich ein Aufruf zum Aktivwerden, dass sich wirklich was verändern muss in Landnutzung und Ressourcennutzung. 'Climate for Change' ist der Titel der Konferenz. Und wir brauchen tatsächlich ein Klima des Wandels – mit der Natur für die Natur."