Auch Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) knüpft Erwartungen an den Plan, die Industriestrompreise zu senken. Schulz sagte am Donnerstag MDR SACHSEN-ANHALT, er denke, dass das für Unternehmen wirtschaftlich vorteilhaft sei, damit sie ihre Standorte hierzulande behalten könnten. In Osterburg gebe es zum Beispiel das Flachglaswerk. Nach seinen Worten könnten sich die Pläne auch positiv auf die Ansiedlung neuer Firmen im Raum Osterburg auswirken.