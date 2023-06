In der Lutherstadt Wittenberg entsteht das größte Gymnasium Sachsen-Anhalts. Der Kreistag hat am Montagabend den Zusammenschluss des Luther-Melanchthon-Gymnasiums mit dem Cranach-Gymnasium mehrheitlich genehmigt. Nur die Linke stimmte dagegen. Sie befürchtet – wie auch viele Lehrkräfte und Elternvertreter – dass dann ein vernünftiger Unterricht nur schwer zu organisieren ist.

Die Fusion sei notwendig, weil seit einiger Zeit an drei von vier Schulstandorten im Landkreis die vom Land vorgeschriebenen Schülerzahlen unterschritten werden, erklärt Tylsch. Er sprach von einer schwierigen Entscheidung: "Eingriffe in Schulstrukturen sind immer Mist." Der Kreistag habe sich aber bewusst für eine Fusion und gegen Schulschließungen entschieden. "Insofern ist damit die Zukunft aller Schulstandorte weiter gesichert", so Tylsch. "Für die jetzigen neunten, zehnten, elften und zwölften Klassen wird sich so gut wie nichts ändern."