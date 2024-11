Der Kreistag von Wittenberg hat sich am Montagabend auf einen Namen für das neue XXL-Gymnasium geeinigt. Dem Beschluss zufolge soll es künftig den Namen "Leucorea" tragen. Der Namen verdeutliche eine Verbindung vieler Einzelpersonen und Themen die in der Leucorea schon vor 500 Jahren in Wittenberg gewirkt haben, heißt es zur Begründung. Die Leucorea war damals die deutsche Universität mit den höchsten Immatrikulationszahlen und den meisten europäischen Studierenden.