Am Bergwitzer Kreisel stehen weitere Bauarbeiten an. Wie das Verkehrsministerium in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, soll das neugebaute Rondell in der Dübener Heide nach zahlreichen Beschwerden von Verkehrsteilnehmern ab Montag (15. Juli) repariert werden. Autofahrende hatten sich in großer Zahl beklagt, weil der Beton des Kreisverkehrs auf der B100 zu wellig sei. Untersuchungen der Landesstraßenbaubehörde bestätigten das.