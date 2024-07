Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Willnow

Bilanz Festival-Aus: "Dieses Melt werden wir nie vergessen"

14. Juli 2024, 14:19 Uhr

Am Sonntag endet das letzte Melt-Festival in Gräfenhainichen. Etwa 15.000 Musik-Fans zog die Großveranstaltung an und 150 Musiker und Musikerinnen spielten auf diversen Bühnen. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Die diesjährige Auflage des Festivals wird die letzte bleiben, wie die Organisatoren zuletzt verkündet haben.