Wittenberg Tagung will Kulturfördervereine in Ostdeutschland besser vernetzen

09. Mai 2025, 15:51 Uhr

In Wittenberg hat am Freitag der erste "Tag der Kulturfördervereine in Ostdeutschland" begonnen. Dort will man sich unter anderem darüber austauschen, wie die Vereine sich besser mit der Wirtschaft vernetzen können – ohne dabei als Ersatz für fehlende öffentliche Kulturfinanzierung zu dienen. An der Tagung nehmen unter anderem Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister Rainer Robra und die neue Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser teil.