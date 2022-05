Nach einem Großfeuer in Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Grund dafür ist, dass es bereits im März in dem betroffenen Betrieb gebrannt hatte. Die Ermittlungen der Polizei sollen noch im Laufe des Tages beginnen.

Am Montag hatten in Kleinkorgau, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, zwei Lagerhallen eines landwirtschaftlichen Betriebs in Flammen gestanden. Beim Löschen musste ein 37 Jahre alter Feuerwehrmann aufgrund von Kreislaufproblemen behandelt werden, teilte die Polizeiinspektion in Dessau auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit.