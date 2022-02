Die 6. Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt findet 2027 in Wittenberg statt. Unter dem Motto "Stadt an der Elbe" will sich die Lutherstadt knapp einer halben Million Besuchern präsentieren. Wittenberg erhielt den Vorzug gegenüber Bitterfeld-Wolfen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Die Entscheidung habe die zuständige Auswahlkommission einstimmig getroffen.