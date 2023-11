Der Landkreis Jerichower Land will zudem seine Kapazitäten zur Unterbringung von geflüchteten Menschen aufstocken. So sollen künftig bis zu 300 Geflüchtete in zwei ehemaligen Kasernen am Ortsrand von Burg untergebracht werden. Das sagte Landrat Burchhardt MDR SACHSEN-ANHALT. Dort sollen neben neu ankommenden Menschen auch Geflüchtete untergebracht werden, die bislang allein in Wohnungen leben. Diese sollen dann Familien zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten trage das Land.