Treffen in Wittenberg Landräte fordern Kurswechsel in der Migrationspolitik

02. November 2023, 08:23 Uhr

In Wittenberg kommen am Donnerstag Sachsen-Anhalts Landräte zusammen, um über die Folgen der Migrationspolitik zu beraten. Vor dem Treffen haben die Politiker einen Kurswechsel gefordert. Die Kommunen seien mit ihren Kapazitäten und Finanzen am Ende.