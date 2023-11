Am Freitag geht das zweitägige Treffen der Landräte Sachsen-Anhalts in Wittenberg zuende. Am Mittag soll über Ergebnisse informiert werden. Bereits vor ihrem Treffen haben die Kreischefs erneut eine andere Flüchtlingspolitik gefordert. Thomas Balcerowski (CDU), Landrat des Landkreises Harz, sagte dem MDR, er sehe anderenfalls den inneren Frieden im Land gefährdet. "Wir sind mit den Kapazitäten am Ende, wir sind mit den Finanzen am Ende."