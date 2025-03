Lebensmittel-Preise Warum Tomaten aus Wittenberg teurer werden, wenn SKW Piesteritz runterfährt

22. März 2025, 08:10 Uhr

Die Lebensmittelpreise hatten sich zuletzt stabilisiert. Doch offenbar nur kurzzeitig. Denn in vielen Supermärkten ist zu sehen, dass Kaffee, Schokolade, Lachs, Joghurt und Nüsse wieder teurer geworden sind. Und auch Gemüse dürfte bald wieder mehr kosten. Das Unternehmen Wittenberg-Gemüse kündigte bereits leichte Preisaufschläge an. Was aber hat dazu geführt, dass der Gemüse-Produzent wieder an der Preisschraube dreht?