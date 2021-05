Autofahrer auf der Bundesstraße 2 bei Wittenberg müssen in den nächsten fünf Monaten mit Behinderungen und Staus rechnen. Grund sind Bauarbeiten an der Wittenberger Elbbrücke. Da das Brückenbauwerk nicht umfahren werden kann, wird es nach Angaben des Straßenbauamts keine Vollsperrung geben. Während der Bauarbeiten wird die B 2 in jede Richtung aber nur einspurig befahrbar sein.