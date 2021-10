Der Bau eines neuen Großparkplatzes für Lkw bei Vockerode dauert länger als geplant. Wie der Ortsbürgermeister von Vockerode, Rüdiger Schmidt, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist unklar, wann der Lkw-Stellpatz an der A9 eröffnet werden kann. Ursprünglich sollte das Areal schon Ende September eingeweiht werden.

Nach MDR-Informationen gibt es aber weiterhin viel Bewegung auf der Baustelle. Derzeit wird ein Gebäude mit Toiletten und Duschen errichtet. An einer nahe gelegenen Kreuzung ist eine Mauer verschwunden, damit die Lkw besser abbiegen können.

Der bayrische Investor will in Vockerode mehr als zehn Millionen Euro investieren. Auf der neuen Stellfläche sollen bis zu 350 Lkw Platz finden. Wenige Kilometer entfernt in Dessau-Mildensee schafft derzeit auch eine Spedition neue Lkw-Stellflächen für rund 100 Fahrzeuge.