So wie ihm geht es schätzungsweise acht bis zehn Prozent aller Corona-Genesenen in Deutschland. Der Schweregrad des Verlaufs spielt dabei keine wirkliche Rolle.

Ihr größtes Problem ist, das sie sich von ihren Hausärzten, aber auch von Fachärzten, von ihren Arbeitskollegen und auch von ihrem privaten Umfeld vielfach nicht ernst genommen fühlen. Vor allem Frauen werden von Ärzten schnell in die psychosomatische Ecke geschoben, wird in der Selbsthilfegruppe kritisiert, auch weil die Standard-Laborbefunde oftmals nur kleine Auffälligkeiten zeigen.

Dr. Christian Gogoll war selbst schwer betroffen. Der Lungenspezialist musste auf einer Intensivstation Anfang 2021 beatmet werden, nachdem er sich bei der Versorgung von Corona-Patienten in der Klinik infiziert hatte. Sechs Wochen lang versuchte er danach in einer Rehaklinik in Flechtingen wieder ins normale Leben zurückzufinden.