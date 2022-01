Erschöpfung, Atemnot, Konzentrationsstörungen: Die Langzeitfolgen , von denen Covid-Erkrankte berichten, auch Long Covid genannt, sind ganz verschieden. Betroffene sind oft über Monate nicht in der Lage, ihrem gewohnten Alltag und ihrer Arbeit nachzugehen.

Eine Selbsthilfegruppe in Wittenberg will Erkrankten nun Hilfe, Beratung und Unterstützung bieten. Dabei geht es unter anderem um den Austausch über Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten. Die Gruppe befindet sich in Gründung und wird begleitet von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, die im Rathaus angesiedelt ist.