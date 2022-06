In Wittenberg wird von Freitag bis Sonntag das bekannte Stadtfest "Luthers Hochzeit" gefeiert. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Fest auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Das Fest gehört zu den beliebtesten Volksfesten in Mitteldeutschland. Dieses Jahr werden zum Neustart etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.