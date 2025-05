Wittenbergs berühmtester Mann heiratet vor 500 Jahren still und heimlich. Selbst Martin Luthers engster Mitstreiter, Philipp Melanchthon, weiß nichts davon. Und weil alles so klammheimlich passiert, schreibt niemand auf, wie der Ring aussieht, den Luther seiner Katharina an den Finger steckt. "Augenscheinlich hat ihm der Ring gefallen", mutmaßt Thomas Müller, Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, und schiebt nach: "Oder Katharina hat ihn sich ausgesucht. Wer weiß?"

Bildrechte: IMAGO / United Archives International